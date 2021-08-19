Розгул стихії у Дніпрі: місто накрила злива з градом

Фото Dnepr.info

До Дніпра у четвер ввечері прийшла справжня негода - на місто обрушилася злива з градом, через це виявилися підтоплені вулиці, стався збій в русі транспорту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Dnepr.info.

По всьому місту йде дощ. Найгірша ситуація на лівому березі. В районі віадука на Слобожанському проспекті - води по коліно. Дорожні знаки буквально тонуть у дощовій воді, - повідомляє видання.

Також відомо, що в районі віадука сталася ДТП. В цьому місці зараз великі затори. На Північному пройшов сильний град.

Не краща ситуація на проспекті Петра Калнишевського. Заливає і житловий масив Перемога. Машини пливуть величезними калюжами, а люди ховаються від дощу





Як пише "Днепр оперативный", негоду спостерігали жителі всього міста. Через зливу з градом було припинено рух трамваїв шостого і дев'ятого маршрутів. В одному їх мікрорайонів машини буквально йшли під воду.

Як повідомлялося, 17 серпня на Хмельниччині рятувальники 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків потужної зливи.

У той же день Буковиною пройшов руйнівний буревій, він повалив сотні дерев на автомобільних трасах.