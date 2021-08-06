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06 серпня 2021, 11:09 410

Зірвано дахи й повалено дерева: буревій пронісся у Кам’янці-Подільському

06 серпня 2021, 11:09 410
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Фото:vdalo.info
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У Кам’янці-Подільському пронісся сильний буревій з дощем, який зірвав накриття башти Ласької у фортеці, понівечив покрівлі інших будівель, повалив дерева й електроопори

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС у Хмельницькій області.

Внаслідок негоди на території району було повалено більше сотні дерев, зірвано дахи з 5 будинків та приватних споруд, а також пошкоджено дах на південній брамі Кам’янець-Подільської фортеці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у жителів міста проблеми з газопостачанням на вул. Зарванській.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ускладнення погодних умов у 8 областях України без світла залишились 440 населених пунктів.

Хмельницька область негода ремонт рятувальники Район

 
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