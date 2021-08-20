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20 августа 2021, 11:03 37

Аэропорт оккупированного Симферополя из-за мощного ливня не смог принимать самолеты

20 августа 2021, 11:03 37
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Фото: Иван Курабцев
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Во время прошедшего в Симферополе ливня выпало примерно 130% месячной нормы осадков

Об этом сообщила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, передает RegioNews со ссылкой на Крыминформ.

57 миллиметров осадков выпало в Симферополе за два часа. Месячная норма 41 миллиметр, – уточнила она.

19 августа примерно в 15.00 обильный ливень накрыл Симферополь. Очевидцы сообщили о подтоплениях нескольких районов города.

Из-за ливни самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Анапу.

Как сообщалось, вчера произошел разгул стихии в Днепре: город накрыл ливень с градом. Из-за этого оказались подтоплены улицы, произошел сбой в движении транспорта.

Ранее, 17 августа, на Хмельнитчине спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий мощного ливня.

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