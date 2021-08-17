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17 серпня 2021, 12:19 800

Повалено дерева та пошкоджено авто: буревій пронісся Львовом

17 серпня 2021, 12:19 800
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Фото: city-adm.lviv.ua
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У Львові пронісся сильний буревій з дощем, який повалив дерева й електроопори, а також пошкодив припарковані авто

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на міську раду Львова.

У місті виявлено 27 повалених дерев – з них 9 по місту і 18 у парках. Також поламано 15 гілок і було тимчасове підтоплення на вул. Ряшівська-Городоцька", - йдеться у повідомленні.

За даними "Львівобленерго", в результаті негоди знеструмлені 43 лінії електропередачі повністю та 7 частково, знеструмлені 123 населені пункти повністю та 68 частково. Аварійно-відновлювальні роботи здійснює 53 бригади.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області пронісся буревій з дощем та грозами, внаслідок чого стався деревопад та підтопило будинки.

негода погода Львів вітер ураган авто

 
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