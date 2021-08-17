Повалено дерева та пошкоджено авто: буревій пронісся Львовом
У Львові пронісся сильний буревій з дощем, який повалив дерева й електроопори, а також пошкодив припарковані авто
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на міську раду Львова.
У місті виявлено 27 повалених дерев – з них 9 по місту і 18 у парках. Також поламано 15 гілок і було тимчасове підтоплення на вул. Ряшівська-Городоцька", - йдеться у повідомленні.
За даними "Львівобленерго", в результаті негоди знеструмлені 43 лінії електропередачі повністю та 7 частково, знеструмлені 123 населені пункти повністю та 68 частково. Аварійно-відновлювальні роботи здійснює 53 бригади.
Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області пронісся буревій з дощем та грозами, внаслідок чого стався деревопад та підтопило будинки.
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