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18 серпня 2021, 17:04 47

Учора на Хмельниччині рятувальники 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків потужної зливи

18 серпня 2021, 17:04 47
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Фото ДСНС
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Рятувальники Хмельниччини здійснили 22 виїзди на ліквідацію наслідків негоди: повалені дерева та підтоплені приватні домоволодіння

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

17 серпня, ввечері на території області пройшла сильна злива, яка супроводжувалася шквальним вітром. Протягом доби бійці ДСНС ліквідовували наслідки метеорологічних явищ на території міста та області. Вони здійснили 22 виїзди на ліквідацію наслідків негоди.

Надзвичайникам довелося 16 разів розкряжовувати повалені дерева, що перекривали рух автотранспорту та заважали людям на тротуарах.

Окрім того, рясна злива спричинила значні підтоплення приватних домоволодінь, вулиць Хмельницького та підвалів багатоповерхівок. Надзвичайники за допомогою мотопомп великої продуктивності та пожежних автомобілів відкачали понад 1900 кубічних метрів води, - йдеться в повідомленні.

Загалом на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучалося 11 одиниць техніки та 41 рятувальник. Травмованих та загиблих внаслідок негоди не було.

Як повідомлялося, учора Буковиною пройшов руйнівний буревій. У Чернівецькій області потужний буревій повалив сотні дерев на автомобільних трасах.

негода Хмельницька область ДСНС Стихія Дощі

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