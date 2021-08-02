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02 августа 2021, 15:33 147

ВАКС назначил заседание по избранию меры пресечения экс-судье Чаусу: известна дата

02 августа 2021, 15:33 147
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд назначил заседание по рассмотрению избрания меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. Оно состоится 4 августа

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

От НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева. Чауса хотят взять под стражу, - сообщил источник в ВАКС.

Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021 года, однако в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 года в 14:00.

Как сообщалось, вчера адвокат Чауса рассказал, где находится бывший судья и имеет ли статус задержанного. Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус находится под защитой Службы безопасности Украины и не является пока задержанным правоохранителями.

Раньше в СБУ подтвердили, что Чаус у них, однако опровергают похищение.

Напомним, 8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

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