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30 липня 2021, 22:15 31

Представитель СБУ сказал, что Чауса у них нет - адвокат экс-судьи

30 липня 2021, 22:15 31
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Фото з відкритих джерел
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Адвокат скандального экс - судьи Николая Чауса Ростислав Кравец заявляет, что СБУ отрицает наличие его клиента в спецслужбе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал юриста

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту.Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - сообщил юрист.

Напомним, что 30 июля в одном из сел Винничины был найден скандальный экс-судья Николай Чаус. По словам адвокатов судьи, их клиент был доставлен в Киев на транспорте СБУ.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро требует от СБУ выдать им Николая Чауса

НАБУ СБУ Вінницька область адвокат суддя Чаус

 
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