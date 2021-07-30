Представитель СБУ сказал, что Чауса у них нет - адвокат экс-судьи
Адвокат скандального экс - судьи Николая Чауса Ростислав Кравец заявляет, что СБУ отрицает наличие его клиента в спецслужбе
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал юриста
"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту.Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - сообщил юрист.
Напомним, что 30 июля в одном из сел Винничины был найден скандальный экс-судья Николай Чаус. По словам адвокатов судьи, их клиент был доставлен в Киев на транспорте СБУ.
В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро требует от СБУ выдать им Николая Чауса
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