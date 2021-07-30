На Рівненщині обшукували обласне управління Держгеокадастру – ЗМІ
Представники поліції, прокуратури та СБУ провели обшуки в обласному управлінні держгеокадастру Рівненщини
Про це повідомляє місцеве видання ITV, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, слідчі дії вчора відбулися в кабінеті очільниці головного управління держгеокадастру в Рівненській області Оксани Овдійчук, а також у відділі розпорядженнями землями сільськогосподарського призначення. Правоохоронці проводили обшуки.
Деталей обшуків в установі не розповідають.
Знаю, що були представники правоохоронних органів, але яка мета їх і що вони там робили - я не знаю, тобто я не уповноважений коментувати будь-що, - говорить перший заступник начальника ГУ держгеокадастру в Рівненській області Микола Шустов.
Згодом з’ясувалося, що слідчі дії відбувалися по всіх структурних підрозділах геокадастру. Саме ж провадження відкрила обласна прокуратура, а поліція та СБУ здійснювали супровід. Та за якою статтею розпочали слідство та кого підозрюють - у прокуратурі поки не кажуть. Обіцяють оприлюднити інформацію згодом.
Як повідомлялося, 28 липня нацполіція та Офіс генпрокурора прийшли з обшуками на столичне КП "Плесо".