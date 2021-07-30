На Рівненщині обшукували обласне управління Держгеокадастру – ЗМІ

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Про це повідомляє місцеве видання ITV, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, слідчі дії вчора відбулися в кабінеті очільниці головного управління держгеокадастру в Рівненській області Оксани Овдійчук, а також у відділі розпорядженнями землями сільськогосподарського призначення. Правоохоронці проводили обшуки.

Деталей обшуків в установі не розповідають.

Знаю, що були представники правоохоронних органів, але яка мета їх і що вони там робили - я не знаю, тобто я не уповноважений коментувати будь-що, - говорить перший заступник начальника ГУ держгеокадастру в Рівненській області Микола Шустов.

Згодом з’ясувалося, що слідчі дії відбувалися по всіх структурних підрозділах геокадастру. Саме ж провадження відкрила обласна прокуратура, а поліція та СБУ здійснювали супровід. Та за якою статтею розпочали слідство та кого підозрюють - у прокуратурі поки не кажуть. Обіцяють оприлюднити інформацію згодом.

Як повідомлялося, 28 липня нацполіція та Офіс генпрокурора прийшли з обшуками на столичне КП "Плесо".

Раніше, 27 липня ДБР обшукувало центральні сортувальні станції операторів поштового зв'язку та підрозділи Київської митниці.