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26 липня 2021, 18:34 9

Радниця ректора столичного вишу "приторговувала" дипломами

26 липня 2021, 18:34 9
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Фото з відкритих джерел
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СБУ заблокувала корупційну схему в одному із приватних закладів вищої освіти. Радниця ректора за хабарі "гарантувала" одержання дипломів про закінчення вишу без фактичного навчання і складання іспитів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Правоохоронці затримали посадовицю у Києві на одержанні чергової частини неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовиця налагодила корупційний механізм одержання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у виші і одержанні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми, - повідомляють в СБУ.

Вартість "послуг" стартувала від 1,5 тис. доларів.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі неправомірної вигоди.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, у Хмельницькому затримали чиновницю на хабарі за рішення про всиновлення. Викрито начальницю Служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації на вимаганні і отриманні хабаря в 5000 доларів США за сприяння в усиновленні.

Раніше на Херсонщині працівник вишу вимагав у поліцейського хабар. Керівник кафедри отримав 18 тис. грн за видачу диплома про здобуту вищу освіту.

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