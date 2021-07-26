Радниця ректора столичного вишу "приторговувала" дипломами
СБУ заблокувала корупційну схему в одному із приватних закладів вищої освіти. Радниця ректора за хабарі "гарантувала" одержання дипломів про закінчення вишу без фактичного навчання і складання іспитів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.
Правоохоронці затримали посадовицю у Києві на одержанні чергової частини неправомірної вигоди.
За даними слідства, посадовиця налагодила корупційний механізм одержання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у виші і одержанні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми, - повідомляють в СБУ.
Вартість "послуг" стартувала від 1,5 тис. доларів.
Співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі неправомірної вигоди.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
Як повідомлялося, у Хмельницькому затримали чиновницю на хабарі за рішення про всиновлення. Викрито начальницю Служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації на вимаганні і отриманні хабаря в 5000 доларів США за сприяння в усиновленні.