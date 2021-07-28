Нацполіція та Офіс генпрокурора прийшли з обшуками на столичне КП "Плесо"
Представники Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу Генерального прокурора проводять обшуки у столичному комунальному підприємстві "Плесо".
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу КМДА
Зазначається, що обшуки відбуваються у рамках кримінального впровадження від 01.08.2019 року, а правоохоронці вилучають документи які стосується діяльності підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів.
"Усі наявні документи надані в повному обсязі, з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню", – зазначають у підприємстві.
Нагалаємо, що напередодні СБУ навідалася на ще одне столичне комунальне підприємство "Київспецтранс"
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