Нацполіція та Офіс генпрокурора прийшли з обшуками на столичне КП "Плесо"

Фото з відкритих джерел

Представники Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу Генерального прокурора проводять обшуки у столичному комунальному підприємстві "Плесо".

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу КМДА

Зазначається, що обшуки відбуваються у рамках кримінального впровадження від 01.08.2019 року, а правоохоронці вилучають документи які стосується діяльності підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів.

"Усі наявні документи надані в повному обсязі, з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню", – зазначають у підприємстві.

Нагалаємо, що напередодні СБУ навідалася на ще одне столичне комунальне підприємство "Київспецтранс"