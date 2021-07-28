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28 липня 2021, 16:26 569

Нацполіція та Офіс генпрокурора прийшли з обшуками на столичне КП "Плесо"

28 липня 2021, 16:26 569
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Фото з відкритих джерел
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Представники Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу Генерального прокурора проводять обшуки у столичному комунальному підприємстві "Плесо".

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу КМДА

Зазначається, що обшуки відбуваються у рамках кримінального впровадження від 01.08.2019 року, а правоохоронці вилучають документи які стосується діяльності підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів.

"Усі наявні документи надані в повному обсязі, з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню", – зазначають у підприємстві.

Нагалаємо, що напередодні СБУ навідалася на ще одне столичне комунальне підприємство "Київспецтранс"

Офіс генпрокурора обшуки розслідування кримінальна справа Нацполіція

 
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