ДБР обшукує центральні сортувальні станції операторів поштового зв'язку та підрозділи Київської митниці
На Київській митниці ДБР ліквідувало канал контрабанди товарів на десятки мільйонів гривень
Про це повідомляється на сайті ДБР, передає RegioNews.
Співробітники ДБР спільно з департаментом протидії контрабанді Митної служби ліквідували потужний канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів через столичні аеропорти. Наразі проводяться масштабні обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці, - йдеться в повідомленні.
Вилучено понад 30 тонн товару. Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників протягом тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та підакцизні товари під виглядом простих поштових перевезень.
У такий спосіб поштовий перевізник уникав сплати податків, тоді як збитки державі щомісячно обраховувалися десятками мільйонів гривень. Так, лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши при цьому більше 30 мільйонів гривень податку.
Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб, у тому числі серед співробітників митниці, та перевіряють відповідність затриманого товару супровідним документам.
Про результати слідчих дій буде повідомлено додатково.
Як повідомлялося, 8 липня ДБР проводило обшуки у "Київводоканалі", а також разом з СБУ обшукували Департамент транспортної інфраструктури КМДА та "Київавтодор".