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27 липня 2021, 16:01 48

ДБР обшукує центральні сортувальні станції операторів поштового зв'язку та підрозділи Київської митниці

27 липня 2021, 16:01 48
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Фото ДБР
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На Київській митниці ДБР ліквідувало канал контрабанди товарів на десятки мільйонів гривень

Про це повідомляється на сайті ДБР, передає RegioNews.

Співробітники ДБР спільно з департаментом протидії контрабанді Митної служби ліквідували потужний канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів через столичні аеропорти. Наразі проводяться масштабні обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці, - йдеться в повідомленні.

Вилучено понад 30 тонн товару. Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників протягом тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та підакцизні товари під виглядом простих поштових перевезень.

У такий спосіб поштовий перевізник уникав сплати податків, тоді як збитки державі щомісячно обраховувалися десятками мільйонів гривень. Так, лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши при цьому більше 30 мільйонів гривень податку.

Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб, у тому числі серед співробітників митниці, та перевіряють відповідність затриманого товару супровідним документам.

Про результати слідчих дій буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, 8 липня ДБР проводило обшуки у "Київводоканалі", а також разом з СБУ обшукували Департамент транспортної інфраструктури КМДА та "Київавтодор".

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