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30 июля 2021, 11:56 44

На Ровенщине обыскивали областное управление Госгеокадастра - СМИ

30 июля 2021, 11:56 44
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Фото из открытых источников
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Представители полиции, прокуратуры и СБУ провели обыски в областном управлении Госгеокадастра Ровенской области

Об этом сообщает местное издание ITV, передает RegioNews.

По предварительной информации, следственные действия вчера происходили в кабинете главы Главного управления Госгеокадастра в Ровенской области Оксаны Овдийчук, а также в отделе распоряжениями землями сельскохозяйственного назначения. Правоохранители проводили обыски.

Деталей обысков в учреждении не рассказывают.

Знаю, что были представители правоохранительных органов, но какова цель их и что они там делали - я не знаю, то есть я не уполномочен комментировать что-либо, - говорит первый заместитель начальника ГУ Госгеокадастра в Ровенской области Николай Шустов.

Впоследствии выяснилось, что следственные действия происходили по всем структурным подразделениям Геокадастра. Само же производство открыла областная прокуратура, а полиция и СБУ осуществляли сопровождение. И по какой статье начали следствие и кого подозревают - в прокуратуре пока не говорят. Обещают обнародовать позже.

Как сообщалось, 28 июля нацполиция и Офис генпрокурора пришли с обысками на столичное КП "Плесо".

Ранее, 27 июля ГБР обыскивало центральные сортировочные станции операторов почтовой связи и подразделения Киевской таможни.

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