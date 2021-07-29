ДБР арештувала десятки об'єктів нерухомості Федерації профспілок, які планували продати

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Слідчі Державного бюро розслідувань арештували 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок та її акціонерних товариств, а саме готельних комплексів та прибудов до них, які посадовці планували продати найближчим часом.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДБР

За версією слідства з 1992 року і дотепер службові особи ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур" сприяли незаконному продажу курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебували на балансі їх відомств.

Зазнчається, що слідчі провели чергові обшуки в офісних приміщеннях, де зберігались документи Федерації професійних спілок України, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур", а також за місцями проживання керівництва Федерації.

Під час обшуків вилучено речі, документи та кошти, які підтверджують протиправні дії посадовців.

Попередня кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень:

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України);

- зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України);

- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що ДФС повідомила про арешт корпоративних прав компаній, пов’язаних із Медведчуком