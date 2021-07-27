СБУ підозрює керівництво АРМА у корупції: шістьом особам оголошено підозру

Фото: СБУ

За інформацією Служби безпеки України, керівництво Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке знаходилося під контролем агентства

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що мова йде про кошти у розмірі $395 тисяч, на які було накладено арешт судом. За даними співробітників СБУ, ці кошти незаконно перевели на банківський рахунок підставної особи.

У ході обшуків за місцями роботи та фактичного проживання посадових осіб АРМА вилучено речові докази, що підтверджують факт протиправного заволодіння коштами.

Проведено тимчасові доступи та розкрито банківську таємницю щодо руху цих $395 тис. Також проведено аналіз телефонних з’єднань посадових осіб АРМА та інших причетних. В результаті підтверджено факти контактів та особистих зустрічей у періоди часу, які мають значення для кримінального провадження.

У службі повідомили, що 6 особам оголошена підозра про вчинення злочину.

Раніше повідомлялось, що CБУ закрила частину магазинів піраміди "B2B jewerly".