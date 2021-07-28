Рекомендації на навчання у вишах коштом бюджету отримали майже 65 тис. вступників

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64 тис. 976 вступників отримали рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Сьогодні в електронних кабінетах на сайті vstup.edbo.gov.ua (http://vstup.edbo.gov.ua/) з'явились рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Загалом їх отримали 64 тис. 976 вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), - повідомив міністр.

Сергій Шкарлет додав, що розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення.

Вступники можуть дізнатися про отримані рекомендації на бюджет у своїх е-кабінетах (навпроти відповідної заяви статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)"), - повідомив Шкарлет.

Як повідомлялося, сьогодні виші назвали зарахованих на бюджет студентів.

Раніше повідомлялося, що прийом заяв та документів для вступу на бакалаврат і магістратуру завершився 23 липня.

Згідно з даними МОН, українські абітурієнти найчастіше хочуть поступити на філологію та право.