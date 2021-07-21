Українські абітурієнти найчастіше хочуть поступити на філологію та право – дані МОН

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Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України, передає RegioNews.

За даними державного підприємства "Інфоресурс", станом на 09:00 21 липня під час цьогорічної вступної кампанії через сайт vstup.edbo.gov.ua на основі повної загальної середньої освіти створено 190 тис. 777 електронних кабінетів та подано 886 тис. 164 електронних заяв. Це на 3% е-кабінетів та на 18% е-заяв більше, ніж за аналогічний період минулого року, - йдеться в повідомленні.

Збільшення зумовлене тим, що цьогоріч кількість випускників закладів повної загальної середньої освіти на 4,8% більше, ніж у 2020 році.

Майбутні бакалаври на основі повної загальної середньої освіти обирають такі спеціальності, за кількістю поданих заяв:

Філологія – 59 202

Право – 58 824

Менеджмент – 49 929

Комп'ютерні науки – 47 172

Середня освіта – 34 993

Журналістика – 34 726

Інженерія програмного забезпечення – 33 676

Психологія – 31 362

Маркетинг – 28 847

Економіка – 28 128

У Міністерстві звертають увагу, що до десятки найпопулярніших спеціальностей входить "Середня освіта" та "Інженерія програмного забезпечення".

Найпопулярнішими закладами вищої освіти серед вступників на бакалаврат на основі ПЗСО, за кількістю поданих заяв станом на 21 липня, є:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878

Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 33 038

Національний авіаційний університет – 27 779

Національний університет "Львівська політехніка" – 27 696

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 24 927

Київський національний торговельно-економічний університет – 24 103

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 18 994

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 15 377

Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 445

Окрім того, розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв, а саме для тих, хто вступає на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, - додають в Міністерстві.

На основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра створено 40 тис. 329 електронних кабінетів та подано 78 тис. 588 заяв.

Як повідомлялося, в Міносвіти назвали терміни подачі документів у виші країни. Прийом документів на вступ до вищих навчальних закладів стартував 14 липня.

Також стало відомо, що математику не планують прибирати зі списку обов'язкових предметів для здачі на ЗНО.