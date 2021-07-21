Українські абітурієнти найчастіше хочуть поступити на філологію та право – дані МОН
Міносвіти підбиває перші підсумки вступної кампанії-2021
Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України, передає RegioNews.
За даними державного підприємства "Інфоресурс", станом на 09:00 21 липня під час цьогорічної вступної кампанії через сайт vstup.edbo.gov.ua на основі повної загальної середньої освіти створено 190 тис. 777 електронних кабінетів та подано 886 тис. 164 електронних заяв. Це на 3% е-кабінетів та на 18% е-заяв більше, ніж за аналогічний період минулого року, - йдеться в повідомленні.
Збільшення зумовлене тим, що цьогоріч кількість випускників закладів повної загальної середньої освіти на 4,8% більше, ніж у 2020 році.
Майбутні бакалаври на основі повної загальної середньої освіти обирають такі спеціальності, за кількістю поданих заяв:
Філологія – 59 202
Право – 58 824
Менеджмент – 49 929
Комп'ютерні науки – 47 172
Середня освіта – 34 993
Журналістика – 34 726
Інженерія програмного забезпечення – 33 676
Психологія – 31 362
Маркетинг – 28 847
Економіка – 28 128
У Міністерстві звертають увагу, що до десятки найпопулярніших спеціальностей входить "Середня освіта" та "Інженерія програмного забезпечення".
Найпопулярнішими закладами вищої освіти серед вступників на бакалаврат на основі ПЗСО, за кількістю поданих заяв станом на 21 липня, є:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878
Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 33 038
Національний авіаційний університет – 27 779
Національний університет "Львівська політехніка" – 27 696
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 24 927
Київський національний торговельно-економічний університет – 24 103
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 18 994
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 15 377
Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 445
Окрім того, розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв, а саме для тих, хто вступає на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, - додають в Міністерстві.
На основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра створено 40 тис. 329 електронних кабінетів та подано 78 тис. 588 заяв.
Як повідомлялося, в Міносвіти назвали терміни подачі документів у виші країни. Прийом документів на вступ до вищих навчальних закладів стартував 14 липня.