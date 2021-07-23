Завершився прийом заяв та документів для вступу на бакалаврат і магістратуру

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Сьогодні, 23 липня 2021 року, о 18:00 завершився прийом заяв та документів для вступників на бакалавра чи наскрізного магістра за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів і творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає RegioNews.

Наступний етап вступної кампанії – оприлюднення рейтингових списків, яке має відбутися не пізніше 28 липня.

Подання оригіналів документів здійснюватиметься до 18:00 2 серпня (саме до цього часу необхідно або привезти документи, або ж надіслати поштою (з обов’язковим описом вкладень) чи електронною поштою з накладанням на сканкопії КЕП вступника). У такому разі надання оригіналів необхідних документів (якщо відправка ел. поштою) та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання, - йдеться в повідомленні.

В міністерстві нагадують, що зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

Зазначається, що для вступу до магістратури прийом заяв та документів завершився для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування.

До 30 липня тривають фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, - додають у міністерстві.

Рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше 2 серпня. Вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 7 серпня. Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня.

Вступна кампанія проходить у звичному режимі, незважаючи на збільшення кількості вступників.

Як повідомлялося, за даними МОН, українські абітурієнти найчастіше хочуть поступити на філологію та право. Такі були перші підсумки вступної кампанії-2021.