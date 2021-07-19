Майже 20% абітурієнтів не склали зовнішнє незалежне оцінювання з історії України

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Як повідомляє RegioNews, про це сказав керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко під час пресконференції в Укрінформі на тему: "Пояснити 30%: як українці оцінюють освіту та вступ в умовах пандемії".

Майже 20% наших абітурієнтів не склали тест з історії України. Це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями. І які абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, не в тому понятті - що, де, коли і як відбувалося, а вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років, - сказав Бойко.

Він зазначив, що ці діти не здатні аналізувати елементарну діаграму і співвідносити дату на ній з варіантом відповіді. За його словами, такі абітурієнти, здобувши повну загальну середню освіту в умовах незалежності, не спроможні пригадати або пам'ятати чотири канонічні події, які привели до незалежності України.

З точки зору суспільствознавчого компоненту наші діти демонструють більш загрозливі і більш невтішні результати ніж ті, які демонструють з математики, - сказав Бойко.

Як повідомлялося, стало відомо, як проходитиме ДПА для випускників шкіл 2022-го року. У 2022 році випускники шкіл проходитимуть обов'язкову державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох предметів.