Рекомендации на обучение в вузах за счет бюджета получили почти 65 тыс. абитуриентов

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64 тыс. 976 поступающих получили рекомендации для зачисления на бюджет в учреждения высшего образования

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Сегодня в электронных кабинетах на сайте vstup.edbo.gov.ua (http://vstup.edbo.gov.ua/) появились рекомендации для зачисления на бюджет в учреждения высшего образования. Всего их получили 64 тыс. 976 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления), - сообщил министр.

Сергей Шкарлет добавил, что распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.

Абитуриенты могут узнать о полученных рекомендациях на бюджет в своих е-кабинетах (напротив соответствующего заявления статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)"), - сообщил Шкарлет.

Как сообщалось, сегодня вузы назвали зачисленных на бюджет студентов.

Ранее сообщалось, что прием заявлений и документов для поступления на бакалавриат и магистратуру завершился 23 июля.