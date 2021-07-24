Названі області, в яких абітурієнти подали найбільше заяв у заклади профтехосвіти

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Найбільший запит на кваліфікованих робітників є на Дніпропетровщині, Львівщині, Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Саме ці області мають найбільші обсяги для набору вступників за регіональним замовленням і, відповідно, більші бюджети на підготовку учнів у профтехах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Міносвіти.

У міністерстві стверджують, що цьогоріч заклади професійної освіти мають 105 тисяч 452 місця для навчання за регіональним замовленням і 12 тисяч 150 – за державним. Наразі зібрано 44% і 46% заяв на вступ на відповідні місця. Про це повідомляє директорат професійної освіти Міністерства освіти і науки України 23 липня за результатами опрацювання оперативного звіту про прийом до закладів профосвіти.

Вступна кампанія до закладів розпочалась у червні, коли школярі почали отримувати свідоцтва про базову або повну загальну середню освіту. Оскільки профтехи мають певну автономію у визначенні тривалості вступної кампанії, кожен заклад самостійно визначав графік та критерії прийому абітурієнтів.

Зараз ми маємо більш успішний набір до закладів освіти порівняно з минулим роком. Приміром, у цей самий період торік ми мали лише 33% заяв від очікуваної кількості. Зараз цей показник вище на 11%. Ми орієнтуємось на збір заяв саме за регіональним замовленням, оскільки вони становлять майже 90% бюджетних місць у профтехах, тож є найбільш показовим для аналізу динаміки вступної кампанії, – зазначив заступник Міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

Найбільше заяв для зарахування за регіональним замовленням подали вступники таких регіонів:

м. Київ (2 тис. 976 заяв, 62% від запланованої кількості);

Вінниччина (2 тис. 396 заяв, 49%);

Запоріжжя (2 тис. 480 заяв, 49%);

Харківщина (2 тис. 657 заяв, 48%);

Львівщина (2 тис. 837 заяв, 31%).

Найбільше заяв на вступ за державним замовленням подали в таких регіонах:

Запоріжжя (790 заяв, 100% від запланованої кількості)

Одещина (457 заяв, 82%);

Донеччина (551 заява, 58%);

Полтавщина (362 заяви, 51%);

Дніпропетровщина (538 заяв; 43%).

Як повідомлялося, за даними МОН, українські абітурієнти найчастіше хочуть поступити на філологію та право.

Також учора завершився прийом заяв та документів для вступу на бакалаврат і магістратуру.