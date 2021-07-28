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28 липня 2021, 08:55 514

Сьогодні виші назвали зарахованих на бюджет студентів

28 липня 2021, 08:55 514
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні абітурієнти, які подавали заяви про вступ на навчання за бакалаврськими або медичними магістерськими програмами на базі повної загальної середньої освіти, дізналися, чи отримали вони можливість навчатись за кошти державного бюджету

Про це інформують на сайті Osvita.ua, передає RegioNews.

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти, оголошено рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання.

Зазначені рейтингові списки оголошені для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на підставі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання.

На сайті інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA" статус заяв тих абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування на бюджет, змінено зі статусу "Допущено" на статус "Рекомендовано (бюджет)".

Також, навпроти заяви абітурієнта в електронному кабінеті, за якою абітурієнт рекомендований на навчання за кошти державного бюджету, встановлено статус "Рекомендовано до зарахування".

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати оригінали документів) до 18.00 години 2 серпня. Статус заяв абітурієнтів, які виконають вимоги до зарахування зміниться на статус "До наказу (бюджет)".

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

Як повідомлялося, 23 линя завершився прийом заяв та документів для вступу на бакалаврат і магістратуру.

Згідно з даними МОН, українські абітурієнти найчастіше хочуть поступити на філологію та право.

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