Догана поліцейським: не за зупинку Брагара, а за неувімкнені камери – Патрульна поліція
Поліцейським, які затримували народного депутата Євгена Брагара (фракція "Слуга народу") за обвинуваченням його в перебуванні в стані наркотичного сп'яніння, оголосили догани за не включені камери
Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України в Facebook, передає RegioNews.
Патрульних, які нещодавно у Києві зупинили одного з народних депутатів, притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани не через зупинку та перевірку водія, якого вони запідозрили в керуванні у стані сп’яніння, а тому, що інспектори не виконали вимоги інструкції та не увімкнули нагрудні камери, - повідомили у поліції.
Зазначається, що патрульні за законом мають право і зобов'язані попереджати і фіксувати порушення правил дорожнього руху, зокрема, таке серйозне порушення, як керування в стані сп'яніння.
Ми і надалі продовжуємо фіксувати факти порушень, незважаючи на категорії, ранги і статуси, - наголосили в пресслужбі.
Як повідомлялося, поліція оголосила догану копам, які зупинили нардепа Брагара і скасувала адмінпротокол депутату.
Також нардепу Брагару повернули вилучені за підозрою в нетверезому водінні права.
Раніше патрульних, які зупинили нардепа Брагара, відсторонили.
Нагадаємо, 3 липня у Києві затримали скандального нардепа-"слугу" Брагара. Поліція зупинила авто Toyota Camry, водієм якого виявився народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар.