Нардепу Брагару повернули вилучені за підозрою в нетверезому водінні права

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Народному депутатові від партії "Слуга народу" Євгенієві Брагару, якого 3 липня зупинили в Києві за підозрою в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння, повернули відібрані водійські права

Про це нардеп Євгеній Брагар повідомив 12 липня у своєму Facebook, передає RegioNews.

На переконання правоохоронців, Брагар, якого патрульні зупинили в Дарницькому районі на його іномарці Toyota Camry, керував транспортом під забороненими речовинами. Нардеп, у свою чергу, звинуватив їх у вимаганні хабара.

Він розповів, що в суботу отримав негативний тест на наявність наркотиків або алкоголю в крові з державної медичної лабораторії на Петра Запорожця, 20.

Уже сьогодні я забрав своє водійське посвідчення. Епопея зі звинуваченнями в наркоманії за кермом уже офіційно завершена, — написав Брагар.

І все ж у нього залишилися деякі питання.

Перше з них, чому настільки сильно була затягнута процедура повідомлення результатів тесту. Кулуарно про негативний результат мені стало відомо ще 4 липня, але при цьому ще майже тиждень тягнули з офіційним висновком. Я вважаю, що це пов'язано з бажанням низки осіб затягнути цей процес і завершити історію по-тихому, не шкодячи "честі мундира". Крім того, питання є до самих патрульних. Питання стосуються перевищення службових повноважень і вимагання хабара. За підсумками моїх заяв до ДБР було зареєстровано провадження щодо двох патрульних. Сподіваюся, вони більше ніколи не будуть "кошмарити" і вимагати хабарі на дорозі, — заявив Брагар.

Як повідомлялося, 4 липня у Києві затримали скандального нардепа-"слугу" Брагара. У Києві 3 липня поліція зупинила авто Toyota Camry, водієм якого виявився народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар.

Наступного дня стало відомо, що у поліції перевірять дії патрульних, які відправили нардепа від "Слуги народу" до нарколога. В патрульній поліції України призначено службове розслідування щодо обставин зупинки автомобіля нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара.

Згодом патрульних, які зупинили нардепа Брагара, відсторонили.