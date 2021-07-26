На Київщині затримали банду, яка грабувала суддів та прокурорів
На Київщині поліцейські затримали злочинне угрупування, якою керував ексспівробітник однієї з силових структур, яке грабувало суддів та чиновників. Воно діяла з 2017 року.
Про це пише Regionews з посиланням на прес - службу поліції Київщини.
Правоохоронці підозрюють зловмисників у скоєнні понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів.
"Жертвами нападників стали чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не тільки здійснювали напади, а й знімали жертв на відео та навіть відкрили свій Телеграм-канал. ОЗГ діяла з 2017 року. Ватажок – ексспівробітник однієї з силових структур", – уточнили в пресслужбі поліції.
Нагадаємо, що наприкінці червня на Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала людей
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