08:56  26 липня
В Україні за добу зафіксували понад 200 нових хворих COVID-19
10:01  26 липня
За добу в Україні від COVID вакцинували майже 50 тисяч осіб
17:59  26 липня
Війна на Донбасі: окупанти 10 разів зірвали "тишу" й поранили сімох наших бійців
UA | RU
UA | RU
26 липня 2021, 13:15 5609

На Київщині затримали банду, яка грабувала суддів та прокурорів

26 липня 2021, 13:15 5609
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

На Київщині поліцейські затримали злочинне угрупування, якою керував ексспівробітник однієї з силових структур, яке грабувало суддів та чиновників. Воно діяла з 2017 року.

Про це пише Regionews з посиланням на прес - службу поліції Київщини.

Правоохоронці підозрюють зловмисників у скоєнні понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів.

"Жертвами нападників стали чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не тільки здійснювали напади, а й знімали жертв на відео та навіть відкрили свій Телеграм-канал. ОЗГ діяла з 2017 року. Ватажок – ексспівробітник однієї з силових структур", – уточнили в пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що наприкінці червня на Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала людей

чиновники злочин судді поліція правоохоронці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram