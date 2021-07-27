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27 липня 2021, 17:11 309

"Слуга народу" визначилася з ймовірним кандидатом на довиборах в Раду на Черкащині

27 липня 2021, 17:11 309
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Фото з відкритих джерел
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Партія «Слуга Народу» може висунути своїм кандидатом в депутати на виборах по 197-му округу(Черкаська область - ред.) міського голову Золотоноші Віталія Войцехівського.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт політичної сили.

За словами очільника "Слуги Народу" Олександра Корнієнка, рішення про розгляд кандидатури Віталія Войцехівського ухвалили після перемовин із депутатами різних рівнів на Черкащині.

"Остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме Політична рада партії, але тільки після врахування думки громад", - зазначається у повідомлені. Однак вкрай малоймовірно, що на цьому окрузі буде інший кандидат від "слуг народу".

Нагадаємо, ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі на 31 жовтня 2021 року, адже в січні депутат від цього округу Олександр Скічко був призначений головою Черкаської обласної державної адміністрації.

вибори Слуга народа Черкаська область община Кандидат

 
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