Поліція оголосила догану копам, які зупинили нардепа Брагара і скасувала адмінпротокол депутату

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Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, який зупинив автомобіль нардепа від фракції "Слуга народу" Євгена Брагара, а їх начальника - командира роти знизила на посаді.

Про це пише Regionews з посиланням на Українські новини

"Службове розслідування завершено. Двом патрульним-догана, командиру роти -пониження, а командиру батальйону-зауваження", - сказав представник відомства.

Дисциплінарне стягнення застосовано до співробітників поліції через те, що вони порушили інструкцію і не включили під час зупинки нагрудні камери (відеореєстратори), керівництво покарано також за порушення інструкції.

Крім того, адмінпротокол, який було складено на депутата за водіння в стані наркотичного сп'яніння скасовано.

Нагадаємо, що Нацполіція відсторонила від посади поліцейських і їх керівників, які зупинили автомобіль, на час службового розслідування.

Брагар заявив, що відмовився давати хабар патрульним поліцейським після того, як його автомобіль зупинили правоохоронці.

Також він повідомив, що його зупинили нібито за те, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Депутат це спростував.