Выговор полицейским: не за остановку Брагара, а за невключенные камеры – Патрульная полиция

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Полицейским, которые задерживали народного депутата Евгения Брагара (фракция "Слуга народа") по обвинению его в нахождении в состоянии наркотического опьянения, объявили выговоры за невключенные камеры

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины в Facebook, передает RegioNews.

Патрульных, которые недавно в Киеве остановили одного из народных депутатов, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не за остановку и проверку водителя, которого они заподозрили в вождении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры, - сообщили в полиции.

Отмечается, что патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения, в частности, такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения.

Мы и в дальнейшем продолжаем фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы, - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, полиция объявила выговор копам, которые остановили нардепа Брагара и отменила админпротокол депутату.

Также нардепу Брагару вернули изъятые по подозрению в нетрезвом вождении права.

Напомним, 3 июля в Киеве задержали скандального нардепа - "слугу" Брагара. Полиция остановила авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар.