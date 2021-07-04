У Києві затримали скандального нардепа-"слугу" Брагара
У Києві 3 липня поліція зупинила авто Toyota Camry, водієм якого виявився народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар
Про це повідомив сам нардеп у Facebook, пише RegioNews.
За словами Брагара, його зупинили за відсутність освітлення державного номера на авто.
"Патрульні не представились та почали одразу хамити. Декілька раз із виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння, яке на відміну від алкогольного сп’яніння перевіряється досить довго", – написав він.
Нардеп зазначив, що пройшов експертизу, результати якої будуть через сім днів. Брагар також повідомив, що зробив "паралельний незалежний тест", який виявився негативним.
Водночас у dtp.kiev.ua повідомили, що після спілкування з Брагаром поліція запідозрила в нього наркотичне сп’яніння і запропонувала поїхати та здати аналізи на вміст наркотиків у крові. За словами патрульних, народний депутат їм погрожував.
Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Брагар висловився за легалізацію марихуани.