У Києві затримали скандального нардепа-"слугу" Брагара

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У Києві 3 липня поліція зупинила авто Toyota Camry, водієм якого виявився народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар

Про це повідомив сам нардеп у Facebook, пише RegioNews.

За словами Брагара, його зупинили за відсутність освітлення державного номера на авто.

"Патрульні не представились та почали одразу хамити. Декілька раз із виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння, яке на відміну від алкогольного сп’яніння перевіряється досить довго", – написав він.

Нардеп зазначив, що пройшов експертизу, результати якої будуть через сім днів. Брагар також повідомив, що зробив "паралельний незалежний тест", який виявився негативним.

Водночас у dtp.kiev.ua повідомили, що після спілкування з Брагаром поліція запідозрила в нього наркотичне сп’яніння і запропонувала поїхати та здати аналізи на вміст наркотиків у крові. За словами патрульних, народний депутат їм погрожував.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Брагар висловився за легалізацію марихуани.