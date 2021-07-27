17:25  27 липня
В Івано-Франківську відкриють ще два центри масової COVID-вакцинації
13:41  27 липня
СБУ підозрює керівництво АРМА у корупції: шістьом особам оголошено підозру
17:55  27 липня
Від початку доби окупанти обстрілювали українські позиції тричі
UA | RU
UA | RU
27 липня 2021, 19:30 125

На Буковині колишній міліціонер продавав наркотики: на 200 тис. грн щомісяця

27 липня 2021, 19:30 125
Читайте также на русском языке
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили злочинну групу за збут амфетаміну на Буковині та Прикарпатті. Троє мешканців Чернівецької області на чолі з колишнім співробітником міліції збували наркотичні речовини на території двох областей

Про це повідомляє департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, передає RegioNews.

Щомісяця зловмисники продавали до 1 500 доз амфетаміну на суму близько 200 тисяч гривень.

Восени минулого року до оперативників управління боротьби з наркозлочинністю в Чернівецькій області ДБН НПУ надійшла інформація щодо діяльності злочинної групи, яка займається розповсюдженням наркотиків.

Відомо, що наркобізнес організував 34-річний мешканець Кіцманського району – колишній міліціонер, звільнений зі служби у 2012 році. Його довіреною особою був 27-річний брат, який для збільшення прибутку вирощував елітного сорту рослини коноплі на прибудинковій території. Для збуту наркотиків лідер угруповання залучив ще двох чоловіків віком 35-ти та 43-х років, - йдеться в повідомленні.

Організатор особисто замовляв гуртовими партіями психотропну речовину амфетамін через Інтернет. Разом з іншими членами групи фасували товар на "дози" та збували клієнтам "з рук у руки" на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. Аби приховати злочинну діяльність, вони постійно змінювали місця схову наркотиків та маршрути перевезення.

За місяць зловмисники збували до 1 500 доз, а їхній заробіток сягав близько 200 тисяч гривень.

У суботу, 24 липня, поліцейські Буковини спільно з колегами з Прикарпаття за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели одночасно 11 санкціонованих обшуків за місцями мешкання учасників групи та у їх автівках. Загалом вилучено майже кілограм канабісу, 204 згортки та два пакунки з амфетаміном, рослини коноплі, гроші в національній та іноземній валюті, а також ваги та мобільні телефони, - повідомляють у поліції.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених речовин за цінами "чорного ринку" складає близько 400 000 гривень.

Зловмисникам інкримінують ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 21 липня СБУ затримала наркокур'єра, який намагався провести кокаїн у шлунку.

Раніше, 16 липня у Львові затримали розповсюджувача наркотиків з "товаром" на півмільйона гривень.

обшуки наркотики Буковина поліція Прикарпаття

На Харківщині затримали "злодія в законі" із списку РНБО
27 липня 2021, 12:36
Поліція оголосила догану копам, які зупинили нардепа Брагара і скасувала адмінпротокол депутату
27 липня 2021, 10:21
Рекордний посів конопель вартістю 300 млн грн виявили на Херсонщині
26 липня 2021, 14:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram