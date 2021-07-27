На Буковині колишній міліціонер продавав наркотики: на 200 тис. грн щомісяця

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Правоохоронці викрили злочинну групу за збут амфетаміну на Буковині та Прикарпатті. Троє мешканців Чернівецької області на чолі з колишнім співробітником міліції збували наркотичні речовини на території двох областей

Про це повідомляє департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, передає RegioNews.

Щомісяця зловмисники продавали до 1 500 доз амфетаміну на суму близько 200 тисяч гривень.

Восени минулого року до оперативників управління боротьби з наркозлочинністю в Чернівецькій області ДБН НПУ надійшла інформація щодо діяльності злочинної групи, яка займається розповсюдженням наркотиків.

Відомо, що наркобізнес організував 34-річний мешканець Кіцманського району – колишній міліціонер, звільнений зі служби у 2012 році. Його довіреною особою був 27-річний брат, який для збільшення прибутку вирощував елітного сорту рослини коноплі на прибудинковій території. Для збуту наркотиків лідер угруповання залучив ще двох чоловіків віком 35-ти та 43-х років, - йдеться в повідомленні.

Організатор особисто замовляв гуртовими партіями психотропну речовину амфетамін через Інтернет. Разом з іншими членами групи фасували товар на "дози" та збували клієнтам "з рук у руки" на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. Аби приховати злочинну діяльність, вони постійно змінювали місця схову наркотиків та маршрути перевезення.

За місяць зловмисники збували до 1 500 доз, а їхній заробіток сягав близько 200 тисяч гривень.

У суботу, 24 липня, поліцейські Буковини спільно з колегами з Прикарпаття за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели одночасно 11 санкціонованих обшуків за місцями мешкання учасників групи та у їх автівках. Загалом вилучено майже кілограм канабісу, 204 згортки та два пакунки з амфетаміном, рослини коноплі, гроші в національній та іноземній валюті, а також ваги та мобільні телефони, - повідомляють у поліції.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених речовин за цінами "чорного ринку" складає близько 400 000 гривень.

Зловмисникам інкримінують ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 21 липня СБУ затримала наркокур'єра, який намагався провести кокаїн у шлунку.

Раніше, 16 липня у Львові затримали розповсюджувача наркотиків з "товаром" на півмільйона гривень.