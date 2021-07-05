08:52  05 липня
COVID в Україні: за добу виявили 244 нових випадків
09:41  05 липня
Негода в Україні: без світла залишилось майже 30 населених пунктів
18:06  05 липня
Бойовики на Донбасі почали менше стріляти: всього три порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 липня 2021, 16:49 2166

Патрульних, які зупинили нардепа Брагара, відсторонили

05 липня 2021, 16:49 2166
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Патрульні поліцейські, які 3 липня зупинили у Києві автівку народного депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігоря Клименка в Facebook, пише RegioNews.

"Моїм наказом призначено службове розслідування. Патрульні поліцейські, які брали участь у конфлікті, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків", - повідомив він.

Клименко зазначив, що Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції збирає відеозаписи і свідчення, щоб встановити повну і об'єктивну картину події.

"Адже бодікамери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції. За кілька днів отримаємо і результати експертизи", - підкреслив глава Нацполіції.

Він також додав, що у разі встановлення порушень з боку поліцейських, вони будуть притягнуті до відповідальності за законом.

Нагадаємо, у Києві 3 липня поліція зупинила авто Toyota Camry, водієм якого виявився народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар. За словами Брагара, його зупинили за відсутність освітлення державного номера на авто.

Слуга народа поліція нардепи патруль нардеп

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram