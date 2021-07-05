Патрульних, які зупинили нардепа Брагара, відсторонили

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Патрульні поліцейські, які 3 липня зупинили у Києві автівку народного депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігоря Клименка в Facebook, пише RegioNews.

"Моїм наказом призначено службове розслідування. Патрульні поліцейські, які брали участь у конфлікті, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків", - повідомив він.

Клименко зазначив, що Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції збирає відеозаписи і свідчення, щоб встановити повну і об'єктивну картину події.

"Адже бодікамери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції. За кілька днів отримаємо і результати експертизи", - підкреслив глава Нацполіції.

Він також додав, що у разі встановлення порушень з боку поліцейських, вони будуть притягнуті до відповідальності за законом.

Нагадаємо, у Києві 3 липня поліція зупинила авто Toyota Camry, водієм якого виявився народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар. За словами Брагара, його зупинили за відсутність освітлення державного номера на авто.