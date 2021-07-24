ДТП з українцями в Польщі: один наш співвітчизник загинув

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В результаті аварії з автобусом в Польщі загинув один громадянин України. Ще четверо українських заробітчан перебувають у лікарнях

Про це на заявив радник-посланець посольства в Польщі Олег Куць в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

У медичних закладах перебувають четверо громадян України. Двох з виписали з лікарні. На жаль, є сумна новина про те, що один громадянин України в результаті ДТП загинув, - зазначив Куць.

За його словами, консули посольства України в Польщі виїхали до лікарень, де знаходяться українці, і знаходяться в постійному контакті з польськими правоохоронними органами.

Як повідомлялося раніше, сьогодні трапилася чергова ДТП у Польщі: семеро з десяти постраждалих – громадяни України.