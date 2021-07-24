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24 июля 2021, 18:09 527

ДТП с украинцами в Польше: один наш соотечественник погиб

24 июля 2021, 18:09 527
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Фото TVN24
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В результате аварии с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины. Еще четверо украинских заробитчан находятся в больницах

Об этом на заявил советник-посланник посольства в Польше Олег Куць в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

В медицинских учреждениях находятся четверо граждан Украины. Двух выписали из больницы. К сожалению, есть печальная новость о том, что один гражданин Украины в результате ДТП погиб, - отметил Куць.

По его словам, консулы посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.

Как сообщалось ранее, сегодня случилась очередное ДТП в Польше: семеро из десяти пострадавших-граждане Украины.

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