ДТП с украинцами в Польше: один наш соотечественник погиб
В результате аварии с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины. Еще четверо украинских заробитчан находятся в больницах
Об этом на заявил советник-посланник посольства в Польше Олег Куць в эфире "Украина 24", передает RegioNews.
В медицинских учреждениях находятся четверо граждан Украины. Двух выписали из больницы. К сожалению, есть печальная новость о том, что один гражданин Украины в результате ДТП погиб, - отметил Куць.
По его словам, консулы посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.
Как сообщалось ранее, сегодня случилась очередное ДТП в Польше: семеро из десяти пострадавших-граждане Украины.
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