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23 липня 2021, 11:49 4

На Дніпропетровщині трапилось смертельна ДТП за участі двох вантажівок

23 липня 2021, 11:49 4
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Фото: ДСНС
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На Дніпропетровщині на автошляху "Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя" сталося зіткнення трьох автомобілів. В результаті аварії одна людина загинула, а пасажира одного з автомобілів госпіталізували

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужі ДСНС Дніпропетровської області.

По прибуттю до місця події фахівцями було встановлено, що сталося зіткнення трьох автомобілів: вантажного автомобіля, легкового автомобіля "Skoda Octavia" та вантажного автомобіля "Mercedes-Benz 1824".

Орієнтовно водій вантажного автомобіля рухаючись в напрямку селища міського типу Солоне не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з легковим автомобілем "Skoda Octavia", який стояв на узбіччі. Після чого, легковий автомобіль продовжив некерований рух та зіткнувся зі стоячим вантажним автомобілем "Mercedes-Benz 1824".

Внаслідок ДТП загинув 45-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz та постраждав 62-річний пасажир легкового автомобіля Skoda. Постраждалого госпіталізовано лікарні.

Рятувальникам довелось за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучати тіло чоловіка з під автомобіля.

Раніше повідомлялось, що у Києві суддя з ознаками сп'яніння влаштувала ДТП. Авто на швидкості вилетіло з дороги на тротуар, збило стовп і протаранило дерево, при цьому ледь не полетівши в Дніпро.

ДТП смерть ДСНС Дніпро аварія

 
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