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24 липня 2021, 14:36 110

Поліція відкрила кримінальне провадження через рожеві калюжі хімікатів під Рівним

24 липня 2021, 14:36 110
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Фото Нацполіції
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Поліція Рівненської області відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель через рожеві калюжі із невідомою речовиною поблизу міста Рівне

Про це повідомляє МВС України, передає RegioNews.

Правоохоронці учора отримали інформацію про злив речовини невідомого походження в полі поблизу села Колоденка.

На ґрунті між паями, які обслуговує один із агрохолдингів, слідчо-оперативна група поліції виявила речовину рожевого кольору на площі 635,8 квадратних метрів.

На місці події також працювали працівники ДСНС України, екологічна та Держспоживслужба. Фахівці відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз.

За фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля слідчі відділення №1 Рівненського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 КК України, - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, учора на Рівненщині у полі виявили рожеві калюжі: рятувальники перевіряють походження.

Згодом стала відома ймовірна причина появи рожевих калюж на Рівненщині - вони можуть бути наслідком розливу агрохімікатів.

Нагадаємо, 20 липня на "Рівнеазоті" стався викид нітрогазів.

Рівне екологія забруднення поліція поле

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