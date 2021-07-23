На Рівненщині у полі виявили рожеві калюжі: рятувальники перевіряють походження

Фото: ДСНС

У Рівненській області на полі виявили калюжі з рожевим забарвленням

Як повідомили у пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рятувальники перевіряють їх походження, пише RegioNews

"Рятувальники відреагували на повідомлення про те, що в полі недалеко від Рівного з'явилася вода з рожевим забарвленням. Підозрілі калюжі з рожевою рідиною в полі помітив напередодні, 22 липня, житель села Колоденка", - йдеться в повідомленні.

Голова місцевої ОТГ заявив, що було встановлено, один з сільськогосподарських виробників, під час обробки угідь залишив залишки рідини невстановленого походження.

"На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Проводиться збір проб ґрунту, повітря і самої речовини для проведення експрес-аналізів. Про результати буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня на "Рівнеазоті" сталася аварія – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано. Згодом глава МВС назвав попередню причину аварії на "Рівнеазоті".

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