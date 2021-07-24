У Запоріжжі турбінами ГЕС покалічено сім тон дніпровської риби

Фото Держрибагентства

Про це повідомляють в Управлінні державного агентства рибного господарства в Запорізькій області, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У Запоріжжі в акваторії греблі ДніпроГЕС спливли понад 1 тис. порубаних тушок товстолобиків вагою понад 7 тонн, ймовірно потрапили під гвинти турбін гідроелектростанції. Покалічена риба може перебувати на дні ріки і погрожувати забрудненням акваторії Дніпра.

Рибоохоронний патруль Держрибагентства зафіксував в акваторії греблі ДніпроГЕС масову загибель товстолобика, тушки якого були порубані. Наразі патрульні рибоохорони зібрали тут вже 1042 рибини вагою до 7-ми кілограм кожна.

На думку фахівців, судячи з характеру пошкоджень, велика зграя 3-4 річного товстолобика, яка стояла вище греблі гідроелектростанції, могла бути затягнута під гвинти її турбіни.

Риба мала характерні пошкодження, а саме рубані, різані рани тулуба, найчастіше була відсутня голова. Загибла риба фіксувалася саме біля другого машинного відділення Дніпровської ГЕС. Саме на тій ділянці, коли включалися турбіни, велика частина останків риби спливла на поверхню, - розповів іхтіолог Запорізького рибоохоронного патруля Максим Бронзюк.

Також він повідомив, що для того, щоб встановити причини загибелі риби, потрібно провести розслідування за участю місцевої влади та правоохоронних органів. При цьому наголосив, що з початку року це вже не перший випадок масової загибелі риби в акваторії гідроелектростанції.

Управління держагентства рибного господарства в Запорізькій області вже звернулося з відповідним запитом до прокуратури регіону, Держагентства меліорації і рибного господарства України, екологічної інспекції, Запорізької облдержадміністрації.

У Дніпровській ГЕС - філії компанії "Укргідроенерго", поки офіційно не коментують подію, і обіцяють відповідати на письмові запити ЗМІ.

При цьому неофіційно на підприємстві заперечують причетність гідроелектростанції до масової загибелі риби.

Як розповіли агентству іхтіологи Запорізького рибоохоронного патруля, спливлу в акваторії ДніпроГЕС рибу поряд із патрульними зараз активно збирають місцеві рибалки.

Патрульні звернулися до запорожців із застереженням про небезпеку вживання цієї риби в їжу, а також продажу її на ринках, оскільки вона швидко псується, навіть перебуваючи в річці, де температура води досягає 29 градусів.

Також, іхтіологи не виключають, що велика частина загиблого товстолобика може лежати на дні Дніпра, і вже найближчим часом стати причиною забруднення річки.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський анонсував в Україні державний аудит водних ресурсів.

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