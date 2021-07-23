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23 липня 2021, 19:18 214

На Хмельниччині врятували від вогню 65 га пшениці

23 липня 2021, 19:18 214
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Фото ДСНС
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У Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області рятувальники ліквідували пожежу на полі з пшеницею, яке ймовірно зайнялось від падіння високовольтної лінії

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

23 липня о 12:24 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що неподалік с. Слобідка-Рахнівська Кам’янець-Подільського району палає поле пшениці. Поки аграрії оборювали територію по фронту розповсюдження полум’я, вогнеборці "відбивали" у вогню кожен квадратний метр пшениці, - ідеться у повідомленні.

Гасіння ускладнювалося сильними поривами вітру, а також відсутністю вододжерел.

Спільними зусиллями врятували 65 га пшениці.

Ймовірно, пожежа виникла через падіння високовольтної лінії на поле з пшеницею, - зазначили у ДСНС.

Як повідомлялося, 21 липня на Полтавщині згоріли майже три десятка вуликів з бджолами. У селі Велика Павлівка Полтавської області 20 липня згоріли десятки вуликів з бджолами.

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