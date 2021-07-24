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24 июля 2021, 14:36 7

Полиция открыла уголовное производство из-за розовых луж химикатов под Ровно

24 июля 2021, 14:36 7
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Фото Нацполиции
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Полиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту загрязнения земель из-за розовых луж с неизвестным веществом близ города Ровно

Об этом сообщает МВД Украины, передает RegioNews.

Правоохранители вчера получили информацию о сливе вещества неизвестного происхождения в поле вблизи села Колоденка.

На почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, следственно-оперативная группа полиции обнаружила вещество розового цвета на площади 635,8 квадратных метров.

На месте происшествия также работали работники ГСЧС Украины, экологическая и Госпотребслужба. Специалисты отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз.

По факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды следователи отделения №1 Ровенского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 УК Украины, - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось, вчера на Ровенщине в поле обнаружили розовые лужи: спасатели проверяют происхождение.

Впоследствии стала известна вероятная причина появления розовых луж на Ровенщине - они могут быть следствием разлива агрохимикатов.

Напомним, 20 июля на "Ривнеазоте" произошел выброс нитрогазов.

Ровно экология загрязнение полиция поле

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