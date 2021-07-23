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23 липня 2021, 18:04 59

Стала відома ймовірна причина появи рожевих калюж на Рівненщині

23 липня 2021, 18:04 59
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Фото з відкритих джерел
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Рожеві калюжі на полі біля Рівного можуть бути наслідком розливу агрохімікатів

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції, пише RegioNews.

Зазначається, що фахівці Поліського округу Держекоінспекції в координації з представниками ДСНС і Гідрометеорологічної служби виїхали на місце розливу рожевого речовини недалеко від Рівного.

"За попередньою інформацією це можуть бути агрохімікати для сільськогосподарського обробітку земель", - зазначив глава відомства Андрій Мальований.

Нагадаємо, сьогодні у Рівненській області на полі виявили калюжі з рожевим забарвленням.

Відомо, що 20 липня на "Рівнеазоті" сталася аварія – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано. Згодом глава МВС назвав попередню причину аварії на "Рівнеазоті".

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