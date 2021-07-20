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20 липня 2021, 18:48 116

На "Рівнеазоті" стався викид нітрогазів

20 липня 2021, 18:48 116
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Фото з відкритих джерел
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На заводі «РівнеАзот» сталася аварія – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано.

Про це пише Regionews з посиланням на Укрінформ.

"20 липня на підприємстві відбулась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв та постраждалих немає", - зазначається у повідомленні прес-служби компанії

Зазначається, що наразі показники якості повітря перебувають у межах допустимих норм.

Жодної загрози навколишньому середовищу та населенню немає.

Підприємство працює в штатному режимі. Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальше відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами.

Нагадаємо, що 18 червня в окупованому Луганську вночі вибухнув газопровід

газ підприємство повітря викид трубопровід

 
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