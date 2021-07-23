На Київщині викрили посадовців у незаконній вирубці лісу

Фото: Нацполіція

Оперативники Нацполіції викрили посадовців державних підприємств у незаконній вирубці лісу на 13 мільйонів гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Також зазначається, що правоохоронці попередили незаконну порубку лісу ще на 1,5 мільйона гривень.

Поліція встановила, що упродовж трьох років лісничі державного підприємства Київщини здійснювали незаконні суцільні санітарні порубки на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів.

Під час досудового розслідування фігуранти готувалися до незаконної порубки лісу ще на трьох ділянках.

Наразі семи службовим та посадовим особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що на Хмельниччині через незаконну вирубку лісу постраждав Національний природний парк.