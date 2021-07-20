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20 липня 2021, 17:58 319

Глава НБУ назвав відставки керівників департаментів НБУ "піар-компанією"

20 липня 2021, 17:58 319
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Фото з відкритих джерел
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Глава Національного банку України Кирило Шевченко назвав відставки керівників департаментів НБУ "піар-компанією". На його думку, таким чином, на нього намагаються чинити "політичний тиск"

Про це Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю виданню Financial Times, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Як наголошується в матеріалі FT, глава ліцензійного управління НБУ і вісім колег пішли у відставку минулого місяця, скаржачись на відсутність прозорості та автономії, а також на концентрацію прийняття рішень в "одних руках"

Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег, - сказав Шевченко.

Глава Нацбанку заявив, що це частина тиску на нього і центральний банк.

Я розглядаю цю піар-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ, - додав він.

Як повідомлялося, 30 червня у відставку подали усі керівники одного з департаментів НБУ.

1 липня у відставку пішов ще один директор департаменту Нацбанку України.

Згодом Нацбанк відкинув публічні звинувачення, озвучені працівниками, що звільнилися.

15 липня стало відомо, що працівники НБУ, які подали у відставку, вирішили залишитися до 1 вересня. Вісім з дев’яти керівників Департаменту ліцензування Національного банку України, які оголосили про свою відставку 30 червня, попросили голову НБУ перенести дату звільнення на 1 вересня.

НБУ Кирило Шевченко звільнення політика піар

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