У відставку пішов ще один директор департаменту Нацбанку України

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Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку України (НБУ) Олег Новаковський, відповідальний, зокрема, за рефінансування, подав у відставку слідом за керівниками департаменту ліцензування та фінстабільності

Про це Олег Новаковський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні я завершую роботу в НБУ. (...) Я був щасливий (...) працювати в організації, яка довела, що держустанова в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала, що начебто забуті "совкові" практики можуть бути відновлені швидше ніж за рік, - написав він.

Як повідомлялося, учора у відставку подали усі керівники одного з департаментів НБУ. Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву Національного банку заяви про звільнення.

Слідом за ними у відставку пішов директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук і начальник управління аналізу ризиків реального сектору відповідного департаменту Артем Клюка.