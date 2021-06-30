У відставку подали усі керівники одного з департаментів НБУ

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Про це написав директор Департаменту ліцензування Національного банку Олександр Бевз у Facebook, передає RegioNews.

"Наша команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення... Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України", - написав Бевз.

Він наголосив, що для його команди надкритичними є такі речі: прозоре прийняття та своєчасне оформлення рішень, незалежна робота колегіальних органів регулятора, в першу чергу, наглядових комітетів, невтручання у наглядові процеси як ззовні, так і зсередини, своєчасна і неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень та автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк погодив нового голову правління "ПриватБанку".