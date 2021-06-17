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17 червня 2021, 16:03 143

У Нацбанку стверджують, що економічна криза в Україні завершилася

17 червня 2021, 16:03 143
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Фото: із відкритих джерел
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Національний банк починає згортати антикризові заходи підтримки українських банків, оскільки економічна криза в країні закінчилася

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає RegioNews.

Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року. І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи", - сказав він.

За його словами, Національний банк очікує, що ситуація із ліквідністю у банківській системі буде нормальною.

Сологуб зазначив, що саме тому Нацбанк згортає антикризові заходи, про що повідомив голова установи Кирило Шевченко під час оголошення рішення стосовно облікової ставки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нацбанк погодив нового голову правління ПриватБанку.

заява НБУ економіка криза Нацбанк

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