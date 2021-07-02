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02 липня 2021, 20:23 478

Нацбанк відкинув публічні звинувачення, озвучені працівниками, що звільнилися

02 липня 2021, 20:23 478
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Фото з відкритих джерел
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У Національному банку заявили, що рішення групи співробітників про звільнення є їх особистим вільним вибором

Про це заявили в НБУ, передає RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Водночас Національний банк відкидає публічні звинувачення у централізації управлінських процесів. Колегіальний підхід до ухвалення рішень передбачає періодичні професійні дискусії, вміння коригувати свою позицію, якщо в результаті спільної оцінки перевагу здобуває альтернативне рішення, – повідомили в НБУ.

У Нацбанку зазначили, що у регулятора забезпечені можливості для досягнення порозуміння між сторонами, у яких можуть бути різні погляди на одну ситуацію.

Проте порозуміння досягається за умови аргументованого діалогу та взаємного бажання знайти вирішення проблеми, а не використати її для публічних звинувачень, – додали в НБУ.

Як повідомлялося, 30 червня у відставку подали усі керівники одного з департаментів НБУ. Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву Національного банку заяви про звільнення.

1 липня у відставку пішов ще один директор департаменту Нацбанку України. Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку України (НБУ) Олег Новаковський, відповідальний, зокрема, за рефінансування, подав у відставку слідом за керівниками департаменту ліцензування та фінстабільності.

Нацбанк звільнення кадри НБУ департамент

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