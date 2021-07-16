Україна отримає додатково від МВФ 2,7 мільярди доларів - радник голови Офісу президента

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Україна отримає від МВФ 2,7 мільярда доларів в рамках нової ініціативи Фонду, в той же час переговори про нові транші МВФ за традиційною кредитною програмою тривають

Як пише Regionews з посиланням на телеканал Дом про це заявив радник глави офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

"2,7 млрд доларів-це зовсім інша історія. В рамках збільшення фінансування самого Міжнародного валютного фонду всім країнам-учасницям збільшується частка. Тобто фінансування буде незалежно від нашої Програми з МВФ " " - уточнив він

Радник Єрмака також розраховує, що до кінця літа зняти питання по основній кредитній програмі.

"У нас є програма, за якою ми повинні отримати транші МВФ, для неї ми приймаємо певні закони. І ми хотіли б до кінця літа закрити всі питання. І українська позиція така: ми всі свої завдання виконали, тепер подивимося, яка позиція в МВФ", - сказав Милованов.

Нагадаємо, що у Національному банку розраховують отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by до кінця 2021 року.