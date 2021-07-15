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15 липня 2021, 15:22 862

Працівники НБУ, які подали у відставку, вирішили залишитися до 1 вересня

15 липня 2021, 15:22 862
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Фото з відкритих джерел
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Вісім з дев’яти керівників Департаменту ліцензування Національного банку України, які оголосили про свою відставку 30 червня, попросили голову НБУ перенести дату звільнення на 1 вересня

Про це повідомила пресслужба Нацбанку у відповідь на запит "Економічної правди", передає RegioNews.

14.07.2021 року вісім з дев’яти зазначених працівників Департаменту ліцензування, в тому числі директор Департаменту ліцензування О.Бевз, подали заяви на ім’я Голови НБУ з проханням перенести дату звільнення на 1 вересня 2021 року (останній робочий день), аргументуючи це "виробничою необхідністю".

Національний банк, неухильно дотримуючись вимог трудового законодавства, подані заяви про перенесення дати звільнення погодив, — йдеться у відповіді Нацбанку.

До нової дати своєї відставки (тобто до 1 вересня) Олександр Бевз та інші працівники Департаменту ліцензування висловили намір взяти відпустки.

Водночас з 15 липня, коли й мав спливти термін перебування на посадах керівництва департаменту ліцензування, звільнився лише один з дев'яти працівників — Стефан Дженков.

У пресслужбі регулятора також додали, що керівник Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, який так само публічно оголосив про свій намір подати у відставку 30 червня, станом на 15 липня досі не подав відповідної заяви. Він умови відставки обговорюватиме зі своїм новим керівником, який призначений 13 липня.

У Національному банку додали, що перенесення дати відставки керівництва Департаменту ліцензування гальмує проведення конкурсів на їхні позиції.

У зв’язку з перенесенням співробітниками Департаменту ліцензування термінів звільнення та відсутністю заяви про звільнення від директора Департаменту фінансової стабільності В.Ваврищука, Національний банк вимушений відтермінувати початок конкурсного добору кандидатів на посаду директорів відповідних департаментів та підбору кандидатів на решту посад – допоки вони не стануть вакантними, — кажуть в НБУ.

Керівник Департаменту ліцензування Олександр Бевз прокоментував рішення перенести свій останній робочий день з 15 липня на 1 вересня 2021 року, тобто на півтора місяця.

Ми не будемо працювати у Національному банку всі ці півтора місяця. Ми як і планували, завершуємо роботу цього тижня і передаємо справи. Тому, по суті, нічого не змінилось, змінилась лише дата нашого фактичного звільнення. Ми беремо всі свої відпустки, у мене, наприклад, 60 днів накопичено, і йдемо у ці відпустки, — пояснив Бевз.

У пресслужбі регулятора уточнили, що у разі погодження відпусток керівництву департаменту ліцензування НБУ їм буде нараховано відпускні виплати відповідно до чинного трудового законодавства.

Як повідомлялося, 30 червня у відставку подали усі керівники одного з департаментів НБУ. Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву Національного банку заяви про звільнення.

Наступного дня у відставку пішов ще один директор департаменту Нацбанку України - директор департаменту супроводу кредитів НБУ Олег Новаковський, відповідальний, зокрема, за рефінансування.

Згодом Нацбанк відкинув публічні звинувачення, озвучені працівниками, що звільнилися. У Національному банку заявили, що рішення групи співробітників про звільнення є їх особистим вільним вибором.

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