14:46  30 червня
До столиці через спеку заборонили в’їзд фур
10:09  30 червня
На Харківщині СБУ проведе антитерористичні навчання: що потрібно знати
08:11  30 червня
Доба в ООС: зафіксовано чотири порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
30 червня 2021, 14:57 53

МВФ призначив нового постійного представника в Україні

30 червня 2021, 14:57 53
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міжнародний валютний фонд змінив постійного представника в Україні. Замість Йости Люнгмана на цю посаду призначено Ваграма Степаняна

Про це йдеться в заяві постійного представництва МВФ в Україні, пише RegioNews.

Степанян приступив до виконання своїх службових обов’язків 28 червня.

"Пан Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку", - повідомляється на сайті Фонду.

Ваграм Степанян є громадянином Вірменії, працює в МВФ з 2008 року. До призначення постійним представником Фонду в Україні він був головним економістом МВФ в ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що МВФ поки не бачить підстав для виділення Україні нового траншу.

Україна політика МВФ фонд влада

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua