МВФ призначив нового постійного представника в Україні

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Міжнародний валютний фонд змінив постійного представника в Україні. Замість Йости Люнгмана на цю посаду призначено Ваграма Степаняна

Про це йдеться в заяві постійного представництва МВФ в Україні, пише RegioNews.

Степанян приступив до виконання своїх службових обов’язків 28 червня.

"Пан Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку", - повідомляється на сайті Фонду.

Ваграм Степанян є громадянином Вірменії, працює в МВФ з 2008 року. До призначення постійним представником Фонду в Україні він був головним економістом МВФ в ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що МВФ поки не бачить підстав для виділення Україні нового траншу.