Глава НБУ назвал отставки руководителей департаментов НБУ "пиар-компанией"

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Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко назвал отставки руководителей департаментов НБУ "пиар-компанией". По его мнению, таким образом на него пытаются оказать "политическое давление"

Об этом Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию Financial Times, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается в материале FT, глава лицензионного управления НБУ и восемь коллег ушли в отставку в прошлом месяце, жалуясь на отсутствие прозрачности и автономии, а также на концентрацию принятия решений "в одних руках"

Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег, - сказал Шевченко.

Глава Нацбанка заявил, что это часть давления на него и центральный банк.

Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ, - добавил он.

Как сообщалось, 30 июня в отставку подали все руководители одного из департаментов НБУ.

1 июля в отставку ушел еще один директор департамента Нацбанка Украины.

15 июля стало известно, что работники НБУ, подавшие в отставку, решили остаться до 1 сентября. Восемь из девяти руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины, которые объявили о своей отставке 30 июня, попросили главу НБУ перенести дату увольнения на 1 сентября.